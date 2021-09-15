Rezil damat

İstanbul
'da, akıllara durgunluk veren bir boşanma hikâyesi yaşanıyor... 2015'te evlenen bir çocuk sahibi Neslihan
(28) ile Kemal K
. (32) çifti arasında geçtiğimiz aylarda geçimsizlik başladı. İddiaya göre, aldatıldığından şüphelenen Neslihan K., eşi ile iletişim kurmak istediğinde tepkiyle karşılaştı. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın, aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı. Oğlu için evliliğini devam ettirmeye çalışan Neslihan K., annesinden yardım istedi. Ancak annesinden duydukları karşısında başından aşağı kaynar sular döküldü.
'AKLIM FİKRİM SENDE'
İddiaya göre 55 yaşındaki R.T., kızına damadının kendisine attığı aşk mesajlarından bahsetti. Sinir krizi geçiren Neslihan K., "Sana âşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikrim, yüreğim seninle" sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. Eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Ne yapacağını bilemeyen kadın, boşanma davası açtı.
100 BİN LİRA TALEP ETTİ
EŞİNİN, annesine duyduğu büyük aşkı itiraf etmesinin ardından uğradığı psikolojik zararın tarifsiz olduğunu ifade eden genç kadın, iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat istedi. "Kemal K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme âşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkânsız bir hal aldı" ifadelerini kullandı. Dava dosyasına eşi Kemal K.'nin, annesi R.T.'ye attığı aşk mesajlarını delil olarak sunan Neslihan K.'nin açtığı boşanma davası sürüyor.