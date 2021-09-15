Samandağ biberine coğrafi işaret

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, oda olarak medeniyetlerin şehri Hatay'ın lezzetlerini ve yöresel ünlerini markalaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda 2005 yılından bu yana Hatay ile özdeşleşen ve Hatay'ın değeri olan lezzetleri ve yöresel ürünlerin tescillerini yaparak Hatay'ı Ülkemize ve Dünya'ya tanıtmak için büyük yol kat ettik. Bu yolculukta bu güne kadarKünefe" tescili, Antakya Sürkü'nün (Çökeleği) tescili, Antakya Küflü Sürkü'nün (Çökeleği) tescili, "Antakya Kağıt Kebabı"nın tescili, Antakya Tuzlu Yoğurdu, Samandağ Ney-İ ve Antakya Carra Peyniri'nin tescilini aldık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 8. Ürün olarak ''Samandağ Biberi'' olarak Odamız adına tescil edilmiştir." dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geleneksel olarak üretilen, henüz acılığı ile ünlenmiş, uzun ve sivri yapılı hem yeşil olum döneminde hem de kırmızı olum döneminde tüketilen bilinen bir yerel biber çeşidi olduğunu belirten Çinçin, "Coğrafi işaretini aldığımız ürünlerin Tescil sürecinde kurumumuzla çok büyük bir özveri ile çalışarak bizlerden desteklerini esirgemeyen, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Oğuz Alibekiroğlu 'na, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar'a, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel'e, Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Kadriye Şahin'e, Marka ve Patent şirketi Özener Patent sahibi Huriye Özener'e ve emeği geçen odamız çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

EN BELİRGİN ÖZELLEĞİ ACI OLMASI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetiştiği için Samandağ biberi olarak bilinen biberin en belirgin farkının çok acı olması olduğunu da belirten Çinçin, "Samandağ biberin en belirgin farkı çok acı olmasıdır. Dış yüzeyi sert, etli ve suludur. Biber, yetişmeye başladığı ilk dönemlerde yeşil, ilerleyen zamanda alaca rengini alır. Dalında kaldıkça ve zaman geçtikçe kırmızılaşır Açık alanda üretilen Samandağ biberinin esas sezonu Mayıs ayında başlar Ağustos ayının sonunda biter. Sera içerisinde 12 ay boyunca üretilmektedir. Açık alanda güneş gören Samandağ biberi daha çok tercih edilmektedir. Toplam 3 bin 200 dekarlık alanda yetiştirilen Samandağ biberi yılda 6 bin – 7 bin ton arasında verim alınmaktadır. Tercihen taze, sofralık olarak tüketildiği gibi pul biber ve salça olarakta tüketilmektedir. Açık alanda güneş gören Samandağ biberi daha çok tercih edilmektedir. Daha çok yerelde tüketildiği için ihracatı yapılmamaktadır." diye konuştu.

Çinçin ayrıca, Samandağ ilçesinde 3 bin 200 dekarlık alanda üretilen Samandağ Biberinin yıllık 7 bin tonluk rekoltesi ile ilçeye 56 milyon lira civarında bir girdi sağladığını da sözlerine ekledi.