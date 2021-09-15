Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki giyim mağazası işletmecisi iş yerinin önündeki üzerinde elbise bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını gördü.

Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar | Video

Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağaza önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor. Polis yaptığı çalışmada Olayla ilgili olarak Ö.F.C. gözaltına alınd