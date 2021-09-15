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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:50 Son Güncelleme: 15.9.2021 11:56

Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da cansız mankeni çaldılar

Şanlıurfa'nın Haliliiye ilçesinde bulunan bir mağaza iş yeri önündeki cansız manken çalındı. Olayla ilgili olarak Ö.F.C. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki giyim mağazası işletmecisi iş yerinin önündeki üzerinde elbise bulunan cansız mankenin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, cansız mankenin çalındığını gördü.

Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar | Video

Durumun polise bildirilmesinin ardından görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Ö.F.C'yi gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin mağaza önünde bir süre etrafa baktıktan sonra cansız mankeni alarak uzaklaştığı görülüyor. Polis yaptığı çalışmada Olayla ilgili olarak Ö.F.C. gözaltına alınd

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Şanlıurfa'da cansız mankeni çaldılar
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