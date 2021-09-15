Şanlıurfa’da yerel medyanın sorunları dinlendi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Erdoğan Güvel, Basın İlan Şanlıurfa Şube Müdürü Rıza Kara, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ve Şanlıurfa ile Adıyaman'daki yerel ve basın yayın organlarının temsilcileri, cemiyet yetkilileri ile ajans temcilerin iştirak etti.

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel yayın yönetmen yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Daily Sabah SEO Multimedya yöneticisi Rahmi Osman Kaçmaz, Daily Sabah SEO editörü Can Kazancıoğlu tarafından sunum yapıldı.

Konuşmacılar, sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık konusunda yerel medya temsilcilerine bilgi verdi.

Toplantıda Yerel TV Kanallarının, Gazetelerin, Radyoların temsilcileri yaşadıkları sorunları, karşı karşıya kaldıkları olumsuzluklarla ilgili istişarede bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdür Vekili Erdoğan Güvel de tüm katılımcılara teşekkür etti.

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Yerel basını güçlendirme amacı ile başlatılan proje kapsamında düşüncelerini dile getirdi. Meslek ve yerel medya açısından iletilen sorunları rapor haline getireceklerini vurgulayan Kızıltaş, toplam 19 bölgede icra edilen bu toplantıların, bazı konuların ve sorunların gündeme getirilerek çözüm üretilmesi aşamasında önemli olduğunu belirti.

Daha sonra konuşmacılar, yerel medya temsilcilerinin sorunlarını dinledi.