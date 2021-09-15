Sedanur Şen’in odasındaki ölümde flaş gelişme: Serbest kaldı, savcılığın itirazıyla yakalandı

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe meydana gelen olayda iddiaya göre Sedanur Şen (24) ile Serdar Yazıcı (32) ile otele giriş yaptı. Sabah saatlerinde elindeki çanta ile odadan çıkan Serdar Yazıcı otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen'in uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi.
SUÇ KAYITLARI ELE VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirlerken genç kızın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Sedanur Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı belirtilen Serdar Yazıcı'nın ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Serdar Yazıcı, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli Serdar Yazıcı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından soruşturmayı yürüten savcılık, mahkeme kararına itiraz etti. Savcılığın itirazının ardından hakkında yakalama kararı verilen Serdar Yazıcı İstanbul Şişli'de gözaltına alındı.
Sedanur'un uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği soruları akıllarda dolanırken şüpheli Yazıcı'nın yakalandığında ise üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.