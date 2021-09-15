Sedanur Şen’in odasındaki ölümde flaş gelişme: Serbest kaldı, savcılığın itirazıyla yakalandı

SUÇ KAYITLARI ELE VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirlerken genç kızın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Sedanur Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı belirtilen Serdar Yazıcı'nın ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.