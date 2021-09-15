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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:28

Şehit edilen AK Partili siyasetçinin çocukları konuştu: Babamızın yolundan devam edeceğiz

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Şehit edilen AK Partili siyasetçinin çocukları konuştu: Babamızın yolundan devam edeceğiz

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde, 5 yıl önce bayram ziyareti dönüşü, oğlunun gözleri önünde PKK’lı teröristler tarafından öldürülen AK Partili siyasetçi Ahmet Budak’ı mezarı başında anan çocukları, “Babamızın yolunda gitmeye devam edeceğiz.” dedi.

Hakkari'den 5 yıl önce AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan 7 çocuk babası müteahhit Ahmet Budak, bayram ziyaretinden döndüğü sırada Şemdinli İlçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit edildi. Bayramda babalarını kaybeden Budak'ın ailesi, PKK'lı teröristlerin yaşattığı acıyı unutamazken, 5'inci yılda Budak'ın mezarını ziyaret ettiler.

Şehit Ahmet Budak'ın kardeşi Mehmet Budak, ağabeyinin şehit edilmesinin üzerinde 5 yıl geçtiğini anımsatarak, "Acımız ilk günkü gibi taze. Şehit Ahmet'in bu ilçede bulunan hiçbir canlıya zararı yoktu. Aksine herkese karınca kararınca faydası vardı. Fakat onu şehit edenler onun bu kadar iyi olmasını kabullenemediler. Yardımseverliğini ve düşüncelerini kabullenemeyenler çareyi onu öldürmekle olacağını sandılar. Fakat bugün şehit gibi düşünen ve bu dava da yüzlerce Ahmet yarattılar. Şehidin yolunda yılmadan usanmadan gitmeye devam edeceğiz" dedi.

"BABAM ONLAR GİBİ DÜŞÜNMEDİĞİ İÇİN TAHAMMÜL EDEMEDİLER"

Babasının öldürülmesine tanık olan 17 yaşındaki Samet Budak, "Babamızı düşünmeden bir günümüz bir anımız yok. Onsuz bir dakikamızın geçmesini de zaten istemiyoruz. Her an zihnimizde kalbimizdedir. Babamın tek suçu onlar gibi düşünmemesiydi. Vatandaşının yardım etmek onu mutlu ediyordu. Fakat teröristler buna tahammül edemediler. Bende babam için 5 yıldır dimdik ayaktayım. Onun bir davası vardı, bende onu devam ettireceğim. Teröristler bizi yalnız babasız bıraktı, herkes artık PKK ve HDP'nin gerçek yüzünü görsün" dedi.

"BABAM ŞEHİT EDİLDİĞİNDE 2 YAŞINDAYDIM"

Şehit Ahmet Budak'ın 7 yaşındaki oğlu Talha Budak ise, "Babam şehit edildiğinde 2 yaşındaydım. Babamı hiç hatırlamıyorum. Babamı çok özlüyorum. Şuan cennete bende de onun yanına gideceğim" ifadelerini kullandı. 9 yaşındaki Zümra Budak da, "Şehit olduğunda 4 yaşındaydım. Babam bizleri çok severdi. Eve geldiğinde bizlerle oyun oynardı şakalaşırdı. O bizim için her şeydi. Onu çok özlüyoruz. Her hafta gidip onun mezarını ziyaret edip temizliyorum. Ona dua ediyorum. İnşallah öteki dünyada beraber olacağız" dedi.

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Şehit edilen AK Partili siyasetçinin çocukları konuştu: Babamızın yolundan devam edeceğiz
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