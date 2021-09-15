Şeyseller’den yola çıktı: Ders vererek dünyayı geziyor!

Afrika'nın Hint Okyanusundaki Şeyşeller adasında Amerikalı babadan ve İngiliz anneden dünyaya gelen 29 yaşındaki Qornitah Lesperance ve Bilgisayar Mühündisliği Yapay Zeka bölümünden mezun olduktan sonra Dünyadaki insanların yaşam şekillerini görmek için Ocak 2016'da yola çıktı.

Gönüllü olarak gittiği ülkelerde ve şehirlerde çalışıp garsonluk ve İngilizce öğretmenliği yapan Qornitah Lesperance önce babasının ülkesi ABD ve annesinin ülkesi İngiltere'yi gezdi.

Daha sonra Rusya, Bahreyn, Dubai, Tayvan, Sudi Arabistan, Katar, Kenya, Ermenistan ve Türkiye'ye seyahatler yaptı.

Sosyal medya üzerinden firmalar ve ailelerle iletişim kurarak garsonluk, çiftçilik, bakıcılık ve İngilizce öğretmenliği karşılığında barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan Lesperance, gezdiği ülkelerde farklı insanları ve kültürleri keşfettiğini belirterek hayatın gerçeklerini gördüğünü kaydetti.

Dünyayı gezmeye karar verdikten sonra hayata bakış açısının değiştiğini emeğin ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını belirten Qornitah Lesperance, "Ocak 2016'dan beri tek başıma dünyayı gezmeye başladım. Çok heyecan hissettim ve bugüne kadar birçok ülkeyi ve şehirleri gezdim." dedi.

İnternetten önceden iletişim kurduğu otellerde garsonluk yada ailelerde bakıcılık ve İngilizce dersi verme hususunda anlaşarak yola çıkan Lesperance, çalışarak dünya gezisini sürdürdüğünü anlattı.

Gezi süresince büyük heyecan hissettiğini belirten Lesperance; "Dünyayı gezmek o ülkedeki vatandaşın hayatını, köylüleri, çiftlik hayatını, geçimlerini sağlamak için nasıl çalıştıklarını görmeme yardımcı oldu. Çünkü kimse hayatın o kısmını konuşmuyor ya da göstermiyor, bu yüzden kendi gözlerinizle görmeniz daha iyi oldu." şeklinde konuştu.

Lesperance, "Yeterince para kazandığımda diğer ülkeleri gezmeye devam ediyorum. Seyahat ediyorum ya da dünyayı daha ucuza görmek için gönüllü oluyorum. Müslüman olduğum için gezdiğim ülkeler arasında Rusya'da sıkıntı yaşadım." ifadelerini kullandı.

En beğendiği ülkenin Türkiye, şehrin ise İstanbul olduğunu vurgulayan Lesperance; Kapadokya ve Pamukkale'yi de gezdiğini söyleyerek dünyada görülmesi gereken önemli yerler arasında bulduğunu söyledi.

Lesperance; "Sapanca'da Şefik Küçükvardar'ın villadan otele çevirdiği otelde garsonluk yaptım. Bir gezgin olarak bana yardımcı oldu. İş verdi. Yatacak yer verdi. Müslüman Türk insanının konukseverliğini yaşadım." açıklamasında bulundu.

Sapanca'dan sonra İstanbul'da bir ailenin yanında barınma ve yemek karşılığı ücretsiz İngilizce dersi vereceğini ve bakıcılık yapacağını belirten Lesperance, "Önce Ayasofya Camii'ni ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret edip gezdikten sonra dünya turuma devam edeceğim." dedi.