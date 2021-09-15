Sınır kapısında pandemi etkisi: Yüzde 100 artış

SABAH'a konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, dış ticaret potansiyelini en verimli şekilde kullanmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek "Ardahan Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda (2 katı kadar) ciddi bir artış var. Bu gelişme bizleri mutlu ediyor" dedi. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ise "Pandemiden sonra kapasite yüzde 100'e yakın arttı. Ardahan'da pandemiden önce 2 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2021 yılının ilk 8 ayında 3,5 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

KAFKASYA'DAN ORTA ASYA'YA

Türkiye'nin 3 büyük sınır kapısından 1'i olarak 76 bin metrekare alanda, son teknoloji ile hizmet veren Aktaş Sınır Kapısı, Kafkaslar ile Orta Asya'ya yük taşımacılığında büyük önem taşıyor. Aktaş Sınır Kapısı'nda, salgına rağmen 1 Ocak-31 Ağustos'ta 13 bin 433 giriş, 9 bin 188 çıkış olmak üzere toplam 22 bin 622 TIR giriş- çıkışı yapıldı. Koronavirüs tedbirlerinin sıkı tutulduğu kapıdan TIR'larla İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelere seramik, halı, tekstil malzemesi, alüminyum, kutu ilaç, bebek bezi ve motor yağı gibi malzemeler taşınıyor. Ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan Aktaş Sınır Kapısı'nda 2019'da 2 milyon dolar olan sınır ticaret hacmi, salgına rağmen 2021 yılının ilk 8 ayında 3,5 milyona ulaştı.

KAPASİTE 2 KATINA ÇIKTI

SABAH'a konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yaşanan ticaret hacminden dolayı mutlu olduklarını ve gelişim için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Öner şunları söyledi: Malumunuz tüm dünyayı etkileyen bir süreçten geçtik. Hala süreç bitmiş diyemeyiz ama hamdolsun Türkiye olarak bu kötü günleri en az hasarla atlattık ve çok hızla toparlanma sürecine girdik. Bu gelişmeler doğrultusunda Ardahan Çıldır-Aktaş Sınır Kapısında ciddi bir artış var. Bu gelişme bizleri mutlu eden bir gelişmedir. Neredeyse iki katı kadar bir artıştan bahsediyoruz. Bu bizler için çok önemli. Hem Ardahan hem ülkemiz için önemli bir potansiyel var. Dış ticaret potansiyelimizi en etkin şekilde kullanmak için çalışmalarımız var. İnşallah bu hacimler daha da artacak.

PANDEMİ ETKİLEDİ: YÜZDE 100 ARTIŞ

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "Pandemiden sonra kapasite yüzde 100'e yakın arttı. Ardahan'da pandemiden önce 2 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2021 yılının ilk 8 ayında 3,5 milyon dolara ulaştı. Aynı şekilde 2019'da 15 bin civarında olan TIR giriş ve çıkış sayısı, 2021 yılının ilk 8 ayında 23 bine ulaştı. Pandemi sürecinde oldukça artış kaydedildi. Ülkemiz ve bölge ekonomisine önemli katma değer sağladı. Gürcistan, Azerbaycan ve İran'a malzeme gidiyor. Bu sevkiyatlar, Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara kadar uzanıyor. Ağırlıklı olarak bitüm, seramik, tekstil, halı, çocuk bezi ve motor yağı sevkiyatı yapılıyor. Gelişmekte olan bir kapı ve ticaret hacmini daha ileri taşıyacağız" dedi.