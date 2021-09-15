Sinop’ta akılalmaz olay! Bebek arabası yokuş aşağı gitti

Ada Mahallesi'nde, bir anne iki çocuğuyla birlikte alışveriş yapmak için markete geldi.

Anne tarafından market önüne bırakılan ve içerisinde 10 aylık olduğu öğrenilen bebeğin bulunduğu bebek arabası, bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerledi.