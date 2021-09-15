Şırnaklı gençlerden yeni atanan öğretmenlere karanfil

Şırnaklı gençler ataması gerçekleşmiş ve göreve başlayan öğretmenleri okullarında ziyaret ederek karanfil ve çikolata takdim etti. Şırnak'ın misafir perverliğini göstermek ve atanan öğretmenlerin ailelerine çocuklarınız bize emanet mesajı vermek için böyle bir etkinlik yapan gençler, eğitim öğretime büyük katkısı olan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener'i de ziyaret etti.

Yeni atanan ve okullarında ders işleyen öğretmenler Şırnaklı gençleri ellerinde karanfil ve çikolatalarla görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Şırnaklı gençlerden Abdullah Kadırhan; "İlimize atamaları yeni yapılan öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla karanfillerle hayırlı olsun dileklerimizi iletmek üzere bir etkinlik düzenledik. Şırnak ilimize atanan öğretmenlerimiz ve aileleri lütfen hiçbir tedirginlik yaşamasınlar, Şırnak Halkı güleryüzü, sevgileri, muhabbetleri ve misafirperverlikleri ile evlerinde ve memleketlerindeymiş gibi hissettirecek. Çünkü öğretmenlerimiz artık biz Şırnaklılara emanet. Göreve yeni başlayan çocuklarımızı emanet edeceğimiz İlimiz eğitimine ivme kazandıracaklarına inandığımız bu genç ve dinamik öğretmen kadrosuna başarılar diliyoruz, yeni görevleri hayırlı olsun" dedi.

Yeni atanan öğretmenlere Şırnak'ın misafirperverliğini göstermek ve öğretmenlere jest yapmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Pınar Dündar; "Biz bugün burda memleketimize, Şırnak'ımıza, Şehri Nuh'umuza yeni atana gelececeğimizin mimarları olan güzide öğretmenlerimize teşekkür babında çiçeklerle bir jest yaptık. Yöresel kıyafetlerimizi giydik. Umarım yeni eğitim öğretim yılımız hayırlara ve güzelliklere vesile olur" dedi.

Öğretmenlik mesleğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kevser Tosun ise şöyle konuştu; "bugün Şırnak'a yeni atanan öğretmenlerimiz karşılamak amacıyla toplandık, Şırnaklı gençler olarak. Dünyadaki herşeye kıymet biçilebilir ama öğretmenlerin eserine kıymet biçilemez. İyi ki varlar şehrimize hoş geldiler" dedi.

Şırnak halkı tarafından çok güzel karşılandıklarını belirten İstanbullu öğretmen Esra Haliloğlu; "Tarih öğretmeni olarak Şırnak'a atandım. Çok güzel karşılandık. Halk çok yardımsever. Öğrenciler çok başarılı. Umarım güzel yıllar olur önümüzde." dedi.

Öğretmen Ebru Ergüler; "Şırnak Benim ilk görev yerim. Birinci tercih olarak tercih ettim. Şırnak halkından, okulumdan ve öğrencilerimden çok memnunum. Teşekkür ederim misafirperverlikleri için" dedi.

Okullarda öğretmenleri ziyaret eden gençler daha sonra geldiği günden beri Şırnak'ta eğitime büyük katkıları olan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gençlerin ziyaretinden memnun olduklarını belirten Vali Pehlivan şunları söyledi; "Şu anda Şırnak'ın karşılama heyeti ile beraberiz. Gençlerimizle, gençlik gönüllülerimizle beraberiz. Öncelikle bu nazik tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlar değişik faaliyetleri birlikte yapıyorlar. Bugün de Şırnak ilimize atanan öğretmenlerimize hoş geldin demek üzere bir araya geldiler. Öğretmenlerimizi karşıladılar ve çok güzel bir jest yaptılar. 2000 öğretmen ilimize atandı. Burada bulunan genç kardeşim teşekkürlerini ifade etti. Ben de başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve Millî Eğitim Bakanlığımıza İlimiz adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Eğitim, kamu hizmetleri içerisinde en temel, en hayati öneme haiz alanların başında geliyor. Şehrimizde de gerek İl Merkezinde gerek ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde ve mezralarımızda okullarımız var. Okullarımızda öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için öğretmenler bu işin odağındadır. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize vermiş olduğu eğitim öğretim hizmetleri ile İnşallah onları en güzel şekilde yetişmelerini sağlayacak. En güzel meslekte sahip olmalarını sağlayacak ve ileride hem ailelerine hem de topluma ilimize ülkemize faydalı güzel hizmetler ortaya koyacaklar. Şırnaklı gençlerimiz de öğretmenlerimizi adeta bir misafir olarak kabul etti ve onların geliş tarihlerini takip ettiler, onları çiçeklerle karşıladılar, çok güzel bir nezaket örneği ortaya koydular. Zaten Şırnak'ımız misafirperverliği ön planda olan, evinin kapısı, gönlünün kapısı da herkese açık olan hemşerilerimizden oluşuyor. Şırnaklı hemşerilerimiz her zaman geçmişten bugüne kadar kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, misafirperverliğini her zaman yaşatmıştır. Gençlerimiz de bu geleneği bugünlere ve bugünlerden yarınlara taşımış oluyorlar. İnşallah bu gençlerimiz gibi onları takip eden, arkasından gelen gençler de bu güzel hasetleri yaşatacaklardır. Değişik illerden gelen öğretmenlerimiz, Şırnaklı ailelerle ve öğrencilerle temas ederek, iletişim içerisinde bulunarak, paylaşarak toplumsal dayanışmayı da pekiştiriyorlar ve iller arasında da gönül köprüsü oluşturuyorlar. İnanıyoruz ki yeni gelen öğretmenlerimiz de bu gönül köprülerini çoğaltacak, kuvvetlendirecektir. Sizler de bunun ilk adımını atmış oldunuz. Siz onlara hoş geldiniz dediniz. Onlar da inşallah hoş bulacaklar. İlimize faydalı ve güzel hizmetler yapacaklar. Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener ise; "2020 Mart ayından sonra bir buçuk yıllık bir pandemi süreci geçti. Ama bu süreçte öğrencilerimizle okullarımızda buluşamadık ama eğitim öğretime en iyi şekilde hazırlanmaya ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam ettik. Bugün eğitim öğretim yılının ilk haftalarındayız. Gençlerin bugün burada olması beni çok duygulandırdı. Çünkü uzun süredir buradayız. Ve güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunun gençler tarafından görülmüş olması beni çok mutlu etti. Biliyorum ki çok güzel başarılara imza atacağız. İlimizde çok güzel farkındalıklar yaratacağız. Okul çeşitliliğini arttırıyoruz. Din öğretimi, mesleki eğitim, orta öğretim, fen lisesi, güzel sanatlar liseleri, özel eğitim okullarıyla, herşeyi ile Şırnak güzel mesajlar veriyor. Ve başaracağım diyor. Ve bu başarıyı sizlerle gerçekleştireceğiz. İyi varsınız gençler" dedi.