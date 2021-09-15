Şişli Belediyesi önünde açıklama yapmak isteyen işçilere gözaltı

Şişli Belediyesinden haksız şekilde işlerinden çıkarıldıkları ve davayı kazanmalarına rağmen haklarının geri verilmediğini iddia eden bir grup dün saat 12.00 sıralarında belediye önünde bir araya geldi. Zaman zaman sloganlar atan gruptakiler, burada basın açıklaması yapmak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, gruptakilere izinsiz gösteri yaptıklarını söyleyerek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ İŞTEN ÇIKARILMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Konuya ilişkin Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, bir süredir 4 işçi tarafından "haksız yere işten atıldıkları" gerekçesiyle belediye önünde eylem yapıldığı belirtilerek, söz konusu işçilerin alacakları ödendi. işçilerden 2'sinin emekliliğe sevk edildiği, birinin "taciz" iddiası, diğerinin ise çalışma kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş akdinin feshedildiği aktarıldı.