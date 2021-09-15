Şişli’de oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi' üzerindeki Huzur Oto tamir atölyesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çatı kısmından başlayan yangın sonucu ortalığı dumanla kaplandı. Oto tamirhanesinin sahibi içeriden kendisini panikle dışarı attı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahalede bulundu. Çatı kısmından başlayan yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Oto tamirhanesinde çıkan yangın çevre esnafıda tedirgin etti. Komşu esnaflarda yangının söndürülmesi için çaba gösterdiler. Yangında can kaybı olmazken bir itfaiye erinin elinde yanık oluştu. İşyerinde bulunan bir araçta yangının ortasında kalarak zarar gördü.