Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm”

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Fatemeh Haideri yine Afganistan uyruklu eski kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Mehmet T. koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Haideri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EDİRNE KEŞANDA YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olay anına dair kamera görüntüleri ele geçirildi. Görüntülerdeki kişi ölen kadının kızına sorulduğunda şahsın babası olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay ticari taksi ile Edirne istikametine doğru kaçtığı tespit edilen eski koca Mehmet T. Keşan'da yakalanarak gözaltına alındı.

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"KIZIMI GÖSTERMEMEKLE TEHDİT ETTİ"

Mehmet T'nin emniyetteki ifadesinde benden ayrıldıktan sonra birden fazla birliktelik yaşadı beni kızımı göstermemekle tehdit etti bende öfkelendim kendimi kaybettim dediği öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.