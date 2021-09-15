Kayıp diye ihbar etti: Öldürdüğü ortaya çıktı! Kan donduran cinayette şoke eden detay...

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN KATLETMİŞ



Murat Alper'in, ifadesinde, boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştıklarını, sonrasında sinirlenip, boğarak öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.



Kadriye Alper'in köydeki mezarını ziyaret eden dayısının oğlu Alper Altun ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Biz ağabey- kardeş gibi büyüdük. Kadriye bu evliliği baştan beri istemiyordu zaten. Olaylar buraya kadar geldi. Kocasının gizli bir psikopat olduğunu kendisine de söylemiştim. Bu adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını almasını istiyoruz. Planlayarak, tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var. Hakimlerimizden beklentimiz bu yönde. Kadriye'yi kurtaramadık" dedi.

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