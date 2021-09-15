Sultangazi’de kan donduran ’Yanlış kişi’ cinayeti! Olayın perde arkasında ’Küçük kıza taciz’ çıktı

Korkunç olayın perde arkasında 'Küçük kıza taciz' çıktı. İstanbul Sultangazi'de 3 ay önce 19 yaşındaki Doğukan Çelik'in öldürülmesi konusuyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin birbirleriyle olan telefon görüşmelerini incelenmesi üzerine çözülen esrarengiz cinayetten akıl almaz detaylar çıktı. İddiaya göre şüphelilerden anne D. D.'nin 11 yaşındaki kızını komşusu taciz etti. Bunun üzerine gözaltına alınan komşu serbest bırakıldı. Olaydan bir gün sonra komşu İ.B. evinin önünde köylüsü Doğukan Çelik ile otururken iki motor ile 4 kişi geldi ve şahıslara peş peşe ateş etti. Sırtından vurulan Doğukan Çelik öldü. Olay yerinden kaçan iki motosikletli şüpheliler hızla giderken bu kez onlara iki sokak ileri de "Neden hızlı gittiniz" diyen Musa Can A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Ekipleri, motorla gelen 3 şüpheliyi ve onları azmettirdiği iddia edilen 11 yaşındaki kızın ailesinden annesi D.D. dayısı Y. A. ve baba M. D.'Yi gözaltına aldı.