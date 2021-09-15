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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:23

Tarım Kredi Kooperatifinin 479. Marketi Anamur’da açıldı

KAMİL CÖMERTLER
Tarım Kredi Kooperatifinin 479. Marketi Anamur’da açıldı

Çiftçilerin el emeği katkısız ve doğal ürünleri aracısız şekilde tüketiciyle buluşturan Tarım Kredi Kooperatif Market, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde Tarım ve kreadi Kooperatif Market zincirinin 479. şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep,Bölge Müdürü İsa Güler, Tarım Kooperatifi Anamur Müdürü Hakan Özdemir,AKParti İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, Bozyazı İlçe Başkanı Seçkin Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 479.Şubesi Akarca Mahallesinde hizmet verecek.

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Tarım Kredi Kooperatifinin 479. Marketi Anamur’da açıldı
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