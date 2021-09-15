Tarım Kredi Kooperatifinin 479. Marketi Anamur’da açıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde Tarım ve kreadi Kooperatif Market zincirinin 479. şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Mağazacılık bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep,Bölge Müdürü İsa Güler, Tarım Kooperatifi Anamur Müdürü Hakan Özdemir,AKParti İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, Bozyazı İlçe Başkanı Seçkin Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 479.Şubesi Akarca Mahallesinde hizmet verecek.