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Giriş Tarihi: 15.9.2021 15:51

Tatil dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tatil dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı

Antalya’da yağmurdan kayganlaşan yolda sallama yaparken kayan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu Muhammet Mustafa İnce ve eşi Zeynep İnce yaşamını yitirirken ikiz kızları Seher ve Elif yaralandı.

Üzüntü yaratan kaza, Manavgat-Akseki D-695 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Akseki yönüne gitmekte olan Muhammet Mustafa İnce'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil, Kale mevkiinde yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak aynı istikamette seyir halindeki Nihat Büyüköz'ün kullandığı 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa İnce ile eşi Zeynep İnce olay yerinde yaşamlarını yitirirken ikiz kızları Elif ve Seher yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

YAKINLARINA BİLGİ VERİLDİ

Korkunç kazanın ardından güvenlik güçleri durumu İnce çiftinin konyada'ki yakınlarına ulaştı. Kazanın ardından Kale mevkiinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnce ailesinin Antalya'da tatil yaptıktan sonra Konya'ya dönmekte oldukları bildirildi

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Tatil dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı
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