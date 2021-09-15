Tatil dönüşü kaza: 2 ölü 2 yaralı

Üzüntü yaratan kaza, Manavgat-Akseki D-695 karayolunda meydana geldi. Manavgat istikametinden Akseki yönüne gitmekte olan Muhammet Mustafa İnce'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil, Kale mevkiinde yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak aynı istikamette seyir halindeki Nihat Büyüköz'ün kullandığı 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Muhammet Mustafa İnce ile eşi Zeynep İnce olay yerinde yaşamlarını yitirirken ikiz kızları Elif ve Seher yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı
YAKINLARINA BİLGİ VERİLDİ
Korkunç kazanın ardından güvenlik güçleri durumu İnce çiftinin konyada'ki yakınlarına ulaştı. Kazanın ardından Kale mevkiinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnce ailesinin Antalya'da tatil yaptıktan sonra Konya'ya dönmekte oldukları bildirildi