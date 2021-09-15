TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı

TEKNOFEST' e ziyaretçi olarak katılmak için https://www.teknofest.org üzerinden kayıt oluşturulması gerekiyor. Ziyaretçilerin kayıt olurken HES kodunu belirtecek. Hiç aşı olmamış ya da bir doz aşı olmuş ziyaretçilerin son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testini göstermeleri gerekecek.

İki doz aşı olan ya da daha önce Covid-19 geçirip tek doz aşı olanlara PCR testi zorunluluğu olmayacak, HES kodu ile giriş yapılabilecek.

TEKNOFEST' e gidecek 15 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor ancak ebeveyn refakati ile katılım sağlayabilecekler. Yine 18 yaş altı öğrencilerin kayıt yaptırma şartı bulunmuyor.