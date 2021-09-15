TIR’da saman balyalarının arkasına gizlenen 69 kaçak göçmen yakalandı

İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan 29 DG 423 plakalı TIR, D-100 kara yolunda polis ekipleri tarafından durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada saman balyalarının arkasında kaçak göçmenler bulunduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirilen TIR'ın arka bölümüne dizilen saman balyaları belediye ekipleri tarafından indirildi.

TIR dorsesinden Afganistan ve Pakistan vatandaşı 3'ü kadın 69 kaçak göçmen çıktı. Para karşılığı göçmenleri Van'dan İstanbul'a götürdüğü belirlenen TIR sürücüsü T.K. (34) gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.