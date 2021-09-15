Tokat’ta 250 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Tokat İl Merkezinde 3 şüphelinin yasadışı yollarla yurtdışından temin ettikleri çeşitli marka ve modellerdeki cep telefonları bayii ve piyasaya satacakları duyumu üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

8 Eylül 2021günü saat 22:00 sıralarında; 3 şüpheli şahsın bulunduğu araç Tokat Merkez ilçesi GOP Üniversitesi yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; yaklaşık piyasa değeri 250 bin TL olan 247 adet kaçak çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.