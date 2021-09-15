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Giriş Tarihi: 15.9.2021 14:44

Tokat'ta 250 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta 250 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Yasadışı yollarla yurtdışından temin ettikleri çeşitli marka ve modellerdeki cep telefonlarını Tokat il merkezinde bayii ve piyasaya satmaya çalışan 3 kişi Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araçta kıskıvrak yakalandı. Piyasa değeri 250 bin TL olan 247 adet kaçak çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi.

Tokat İl Merkezinde 3 şüphelinin yasadışı yollarla yurtdışından temin ettikleri çeşitli marka ve modellerdeki cep telefonları bayii ve piyasaya satacakları duyumu üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

8 Eylül 2021günü saat 22:00 sıralarında; 3 şüpheli şahsın bulunduğu araç Tokat Merkez ilçesi GOP Üniversitesi yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; yaklaşık piyasa değeri 250 bin TL olan 247 adet kaçak çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Tokat'ta 250 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
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