Vali Masatlı, İlköğretim Haftası Programına katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İlköğretim Haftası programına katıldı. Programa ayrıca Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Garnizon Komutanı Tuğg. M. Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri katıldı.

Nihat Bayramoğlu İlkokulunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun yeni eğitim yılının öğrencilere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: "Değerli protokol üyelerimiz, öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrenciler güzel bir sonbahar gününde çocuklarımızı ve gençlerimizi tekrar okullarımızda görmekten mutluluk duymaktayız.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreci sebebiyle okullarımız bir süredir tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim verememiştir. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığındaki hükümetimiz eğitim öğretimin bu süreçten asgari seviyede etkilenmesi için gerekli tedbirleri almış ve uzaktan eğitimi aksatmadan sürdürmüştür.

Bununla birlikte son 18 yılda eğitim alanında gerek okul ve derslik sayısı, bilişim sınıfları gerekse öğretmen sayısı bakımından büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucu eğitim sistemimiz akademik başarı yönünden önde gelen ülkeler ile yarışır hale gelmiştir.

Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.' Devletimizde bu bilinçle gençlerimize en iyi eğitimi sunmak ve Ülkemizi dünyada hak ettiği yere taşımak için genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırmaktadır.

Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki, salgının devam ettiği şu günlerde yavrularımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın Kovid 19 Rehberi esas alınarak okullarımızda hijyenik bir ortam oluşturulmuş, maske ve mesafe kuralı da titizlikle öğretmelerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Salgın nedeniyle çocuklarımız okullarından uzak kalsa da inanıyorum ki, yine eskisi gibi öğretmenleri ve arkadaşlarıyla büyük bir gayretle çalışacaklar ve eksikliklerini kapatacaklardır.

Sevgili öğrencilerimiz, sizlerin belirleyeceğiniz büyük hedeflerle, Ülkemizi daha ileriye taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Bu hedeflere ulaşmanın yolunun geleneklerimizden kopmadan çok çalışmaktan geçtiğini asla unutmamalısınız. Sizler bu toprakları bizlere yurt eden ecdadımıza layık olabilmek için teknolojinin olumlu yanlarını en iyi şekilde kullanmalı, yeni fikirler ve teknolojiler üreterek Ülkemize katkı sağlamalısınız.

Değerli öğretmenlerimiz sizlerin de Ülkemizin yarınları olan öğrencilerimizi, köklü kültürümüze uygun şekilde, çağımızın ilmi şartlarını esas alarak yetiştireceğinize yürekten inanıyorum. Bu noktada velilerimiz de evlatlarının eğitimine gereken desteği vermeli ve öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde hareket etmelidir.

Bu düşüncelerle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz, olmak üzere, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak olan yavrularımıza başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, halk oyunları gösterisi sergilendi. Programın sonunda Vali Mustafa Masatlı sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.