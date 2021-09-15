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Giriş Tarihi: 15.9.2021 14:44

Yasa dışı bahise büyük darbe

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yasa dışı bahise büyük darbe

Hatay’da yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik 14 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları operasyonlarda, 19 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar hard diski, 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet kupon yazıcısı, 3 adet bahis kuponu, 2 adet flash bellek, 600 Euro para, 104 Dolar para, 1 adet pompalı tüfek, 22 adet fişek ve 5 adet mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili 35 kişi gözaltına alındı. İskenderun Asayiş Şube Müdürlüğü'ne şahıslarla birlikte getirilen dijital materyaller, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleme yapılmak üzere teslim alındı.

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Yasa dışı bahise büyük darbe
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