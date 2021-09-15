Yavru kediyi tekmeleyerek öldürmüştü! O cani hakkında karar verildi

"GÖZÜM DÖNDÜ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Rıdvan A. Kuru Gıda Hali'nde babasına ait işyerinde çalıştığını belirterek, "Olay günü akşam saatlerinde işyerinde kendime yemek yaptım. Dükkandan kısa süreli olarak dışarı çıktım. Yemek yemek için tekrar işyerine girdiğimde, bir kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım. Uzaklaştırmaya çalıştım. Kedi de beni tırmalamaya çalıştı. Ben de sinirlenerek kediyi ellerimle tutup, ayaklarımla uzaklaştırdım. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım. Ancak kedinin ölmediğini tahmin ettiğim için dükkandaki fırça ile kediyi koyternırın oraya ittirdim" dedi.