Yoldan çıkan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı…

Kaza E91 karayolu üzerinde İskenderun'dan Adana istikametine giden 31 ABB 106 plakalı özel araç, Akçay viyadüğünü geçtikten sonra sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu Petrol Ofisi yakınlarında yoldan çıktı. Şarampole inen otomobil daha sonra takla attı.

İki çocuk, dört kadın ile sürücünün bulunduğu otomobilde ikisi kadın üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkartılarak sedyeye alınan yarılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İddialara göre kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla attığı ifade edildi.