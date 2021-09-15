Zonguldak Emniyeti kan verdi

Zonguldak'ta Türk Kızılay'ı ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağışı etkinliğinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da kan verirken, yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde yetkililerin ifadesiyle kritik eşiğe dayanan kan stokları alarm vermeye başladı. Savaş, afet ve operasyonel zamanlar dışında normal ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebini karşılayacak stoğa katkı sunmak üzere sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerli personelimizin katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Toplumsal duyarlılığı artırmak adına son derece sağlıklı bir aktivite olan kan bağışı hususunda tüm vatandaşlarımızı Kızılay kan merkezlerine davet ediyorum. Hayat kurtarma düşüncesinin verdiği manevi hazza paha biçilmez. "Verilen her bir damla kan, kurtarılan CAN'dır" dedi.

Türk Kızılay'ı Zonguldak şube başkanı Aydın Ergenç de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay'ı Zonguldak Şubesi tarafından haftanın belirli günlerinde kan alma aracımız Merkez Çarşısı önü ile Gazipaşa Caddesinde vatandaşlarımızdan kan bağışı alıyoruz. İl Emniyet Müdürümüz Fahri Aktaş öncülüğünde emniyet mensuplarımız da kan bağışı kampanyası düzenlediler. Kızılay olarak tüm emniyet personeline teşekkür ediyoruz. Diğer kurum ve kuruluşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi.