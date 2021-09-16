20 yıla kadar hapsi istendi! Eski kız arkadaşı sinir krizi geçirdi





"AİLELER İYİ YETİŞTİRSİN ÇOCUKLARINI"

Buse Güler, "Adaletten beklentim ne? Gerçekten o kadar ağır cezalar verilsin ki bugün ben, yarın Ayşe, yarın Zeynep, yarın Tuğçe Yani kadınlar, cinayetler durmuyor. Artık yıldırıcı cezalar gelsin lütfen. Gelsin ki kimsenin, annenin, babanın canı yanmasın. Bu canileri artık durdursunlar. Tek dileğim ve temennim o. Yeter ki yıldırıcı ceza olsun. Artık aileler iyi yetiştirsin çocuklarını. Pohpohlamasınlar, kahraman gibi yayınlamasınlar. Herkesin kızı var, herkes bir kadın hep söylüyorum. Tek diyeceğim şey, ben Allah'a havale ettim. Ben gerçekten eğer ayakta duruyorsam, tek bir söz verdim. Son nefesime kadar davamın arkasındayım çünkü bir kol kırılması değil bu, benim bedenim öldü, yeniden dirildi'' diye konuştu.



"YARALAMANIN BUSE'NİN YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKACAK NİTELİKTE OLDUĞU SABİTLENDİ"

Müşteki Buse Güler'in avukatı ise, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini belirterek, "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor doğrultusunda, yaralamanın Buse'nin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu da sabitlendi. Esasa ilişkin mütalaa verildi. Esasa ilişkin mütalaada da sanığın kasten insan öldürmeye teşebbüsten cezalandırılması talep edildi, tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüsten cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki duruşmanın tarihi 9 Aralık. O tarihte karar çıkacaktır diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mart'ta Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olay anlatılmıştı. Sanık Cemal Albayrak'ın eski sevgilisini bir hastane önünde vurduğuna dair ihbar geldiğinin belirtildiği iddianamede, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede Cemal Albayrak ile Buse Güler'in 4 yıl sevgili olduktan sonra ayrıldıkları, 5 aydır ise görüşmedikleri aktarılmıştı. Sanık Albayrak iddianamede yer verilen ifadesinde zarar verme amacıyla hareket etmediğini söyleyerek, "Aslında kendime sıkacaktım. Bir anlık sinirle korkutmak için ateş ettim, pişmanım" demişti. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sanığın 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.