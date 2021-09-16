6.3 milyon liraya lahit satmak isteyen çete yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli bir tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 6.3 milyon liraya (750 bin dolar) satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.





ROMA DÖNEMİNE AİT



Selçuk Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede eserin Milattan Sonra 3. yüzyıl Roma Dönemi'ne ait Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan ve Antik Dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusu (Ostotek) olduğu tespit edildi. "Küçük lahit" olarak da adlandırılan tarihi eserin Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.