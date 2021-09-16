Afetzedelere yardım ederken sele kapıldı

SABAH, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından halen bulunamayan kayıp 15 kişinin isimlerine ulaştı. Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde 8, İnebolu
ilçesinde 1, Sinop
'un Ayancık
ilçesinde ise 6 kişi olmak üzere kayıp 15 vatandaşın bulunabilmesi için arama çalışmaları sürüyor. Kayıp vatandaşların isimleri şöyle: Ecrin Yücel, Yusuf ve Orhan Kalabalık
, Şeyma Avcı, Eray Çelebi
, Aygün Hakman, Avni Hararcı, Mehmet Başbuğ (Bozkurt), Rabia Aydemir (İnebolu), Şükrü Özdemir, Muhammet ve Melike Demirkol, Hayrettin ve Alperen Demirbaş, Faruk Adak. Selde kaybolan vatandaşlarımızdan geriye ise yürek yakan hikayeleri kaldı.
Bozkurt'a halı saha futbol turnuvasına katılmak için Karabük'ten gelen futbolcu Eray Çelebi (26), sele antrenman yaparken yakalandı. Selin geldiğini gören Çelebi, tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarını aradı ve "Beni kurtarın. Burayı sel bastı" sözleriyle yardım istedi. Tesisin yıkılmasıyla sel sularına kapılan Eray'ın bir daha izine ulaşılamadı.
AİLESİ UMUT İÇİNDE BEKLİYOR
BOZKURT'TA esnaf Orhan Kalabalık (41), sel faciasında mahsur kalanlara yardım etmeye çalışırken kendisi de şiddetli akıntıya kapıldı. Talihsiz adamı arama çalışmaları sürerken, kardeşi Turan Kalabalık, "AFAD yetkilileri her gün bizimle iletişime geçiyor, bekliyoruz" demekle yetindi.
'ŞU AN BURASI ŞANTİYE GİBİ'
SABAH'A konuşan Bozkurt Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk, "Ekipler burada canla başla çalışıp balçığı kaldırdılar. Şu an burası şantiye gibi. Çalışmalar hâlâ sürüyor. Bina boşluklarında kayıp vatandaşlarımız aranıyor. İnsanlarımız hâlâ yaşananların etkisinden kurtulamadı. Yaralar sarılıyor ancak insanların bu yaşadıklarını atlatması biraz zor olacak" dedi.