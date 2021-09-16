Akşam Namazı Nasıl Kılınır? Akşam Namazının Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Kaç Rekat?

Allah rızasını kazanmak ve iyi bir kul olmak isteyen herkes ilk olarak vakit namazlarını eksiksiz ifa etmelidir. Bunun için, namaz kılmayı bilmeyen vatandaşlar ve namaza yeni başlayan gençler, "akşam namazı nasıl kılınır, akşam namazının kılınışı nasıldır ve kaç rekat olur diye araştırıyor. İşte akşam namazı hakkında merak edilenlerin yanıtı.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı beş rekattan oluşmaktadır. Üç farz ve iki sünnetten oluşan akşam namazının, diğer vakit namazlarının aksine önce farzı sonra sünneti kılınır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazı kılınışı aynıdır. Bayram namazı ya da cenaze namazında olduğu gibi kadına ayrı erkeğe ayrı bir durum söz konusu olmamaktadır. Akşam namazını herkes aynı şekilde kılar. Yalnızca namaz sırasında yapılan bazı hareketler farklılık gösterir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı yalnız kılınabileceği gibi camilerde cemaatle birlikte de kılınabilir. Her namazda olduğu gibi bu namazı da camide cemaat halinde kılmak daha büyük sevaba vesiledir. İşte akşam namazının kılınışına ilişkin merak edilenler.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

Akşam namazına da tıpkı diğer vakit namazlarında olduğu gibi niyet ederek ve kamet getirilerek başlanır. Diğer namazlardan farklı olarak akşam namazının önce farzı ardından sünneti kılınır. İşte akşam namazının kılınışı:

Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı

Namaza başlarken önce kamet getirilir.

Ardından "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.

Tekbir getirilir: Ellerin avuç kısmı karşıya bakacak şekilde kadınlar göğüs hizasında, erkekler kulak arkasında ellerini tutar ve "Allah-u Ekber" der. Ardından eller kadınlar için göğüs bölgesinde, erkekler için karın üstünde birleştirilir. Kadınlar sağ el sol elin üstünde olacak şekilde, erkekler sağ el sol elin bileğini kavrayacak şekilde durur.

Sübhaneke okunur.

Euzu Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Allah-u Ekber diyerek rükuya eğilinir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denilir.

"Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" diyerek rükudan kalkılır.

"Allah-u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" dedikten sonra yine "Allah-u Ekber" denir ve doğrularak oturulur. Daha sonra yeniden Allah-u Ekber diyerek tekrar secdeye gidilir ve secdede üç kez "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Ardından Allah-u Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

"Allah'u Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rükuda üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulunur ve "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından, "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" dedikten sonra "Allah'u Ekber" denir ve doğrulup oturulur.

Sonra tekrar "Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Daha sonra "Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehiyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir.

Fatiha okunur.

"Allah'u Ekber" diyerek rükuya eğilinir. Rükuda üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulunca "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Daha sonra "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Ardından "Allah'u Ekber" denir ve doğrulup oturulur.

Hemen ardından "Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir.

Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Önce sağa sonra sola "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek selam verilir.

Daha sonra, "Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI 2 REKAT SÜNNET KILINIŞI

Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

Daha sonra eller namazın başında olduğu gibi tutularak "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Peşinden Euzu Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı sure okunur.

Daha sonra "Allah'u Ekber" dedikten sonra rükuya gidilir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" dedikten sonra "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" diyerek rükudan doğrulunur.

"Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek doğrularak oturulur.

Daha sonra "Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir

Akabinde secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

"Allah'u Ekber" diyerek rükuya eğilinir.

Rükuda üç defa Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

Ardından "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Daha sonra "Allah'u Ekber" diyerek ve doğrularak oturulur.

Sonra yeniden "Allah'u Ekber" denir ve secdeye tekrar gidilir.

Bu aşamada secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Ardından "Allah'u Ekber" diyerek oturulur.

Otururken Ettehıyyatü, Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Ardından önce sağa sonra sola "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" şeklinde selam verilir ve namaz tamamlanır. Daha sonra tesbihat ve namaz duası yapılır.

AKŞAM NAMAZINDA HANGİ SURELER OKUNUR?

Subhaneke

Fatiha

Zammı Sureler (Kur'an-ı Kerim'den istenen üç sure)

Kafirun

Nasr

Ettahiyyatu

Rabbena

Allahümmesalli

Allahümmebarik

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Akşam namazı güneşin batışından hemen sonra ufukta görünen aydınlığın kaybolduğu vakte kadar kılınır. Yani hava tamamen karardığında akşam namazı kılınmaz. En doğru namaz vakti için akşam ezanı okunduktan hemen sonra namaza başlanmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri takip edilmelidir.