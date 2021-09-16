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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (16 Eylül Perşembe)
Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:31 Son Güncelleme: 16.9.2021 11:32

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (16 Eylül Perşembe)

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 16 Eylül Perşembe

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere altın fiyatları uzun bir süredir hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Bu durum yatırımını gram altın ve çeyrek altın tarafında gerçekleştirenler tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerine düşüş ile başlayan altının gram fiyatı ise 484 lira civarından işlem görüyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 16 Eylül 2021 bugün canlı altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları bir süredir inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor. Yatırımını gram altın ve çeyrek altın yönünde gerçekleştirenler ise güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan işlem yapmıyor. Durum böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.226,00

Satış: 3.275,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.191,00
  • Satış: 3.240,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 484,89
  • Satış: 484,96

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 789,00
  • Satış: 799,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.578,00
  • Satış: 1.598,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.113,29
  • Satış: 3.174,65

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 438,14
  • Satış:
    455,09

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (16 Eylül Perşembe)
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