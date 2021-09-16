SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (16 Eylül Perşembe)

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları bir süredir inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor. Yatırımını gram altın ve çeyrek altın yönünde gerçekleştirenler ise güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan işlem yapmıyor. Durum böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.226,00

Satış: 3.275,00

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