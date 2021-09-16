Anne yaşamını yitirdi, bebek sezaryen ile kurtarıldı

Yaklaşık bir ay önce korona testi pozitif çıkan Meral Demiroğlu Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Geçtiğimiz hafta durumu ağırlaşan Meral Demiroğlu Zonguldak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan hamile annenin 7 aylık bebeği sezaryenle alınarak hemen kuvöze konuldu. 9 Eylül'den beri Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, dün yaşama veda etti.

EŞİ ACI HABERİ SOSYAL MEDYA DAN DUYURDU

Eşini kaybeden baba Birol Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkesten Allah razı olsun. Eşim 15 Eylül saat 20.30'da aramızdan ayrıldı. Bebeğim kuvözde hayatta. Eşim canım gitti, canım yavrum bıraktı bizi" notuyla acısını paylaştı.

Meral Demiroğlu, Bartın'a bağlı Ulugeçitkadı köyünde toprağa verilirken, 2 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi.