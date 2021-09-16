Antalya’da eğlence dönüşü feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı





ASKERE GİTMEK İÇİN ÜNİVERSİTEYİ DONDURMUŞ

Sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan 3 arkadaştan araçtan fırlayan Şadi Can, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin Kasım ayında askere gitmek için Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetim Mühendisliği bölümündeki eğitimini dondurduğu öğrenildi.

Gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer iki arkadaşın ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaşanan korkunç kazayla ilgili inceleme başlattı.