Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ardahanlılar sınırda bayrak dalgalandırdı
Giriş Tarihi: 16.9.2021 10:53

Ardahanlılar sınırda bayrak dalgalandırdı

Mehmet AVŞAR
Ardahanlılar sınırda bayrak dalgalandırdı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kenardere Köyü sakinleri, Gürcistan sınırına 50 metre uzunluğunda Türk Bayrağı dikti.

Ardahan'ın Gürcistan sınırında bulunan Kenardere Köyünün gençleri hakim bir tepede 50 metrelik bayrak direği dikerek Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Köy Muhtarı Evren Aksu; "Köyümüz üç tarafı yabancı bir ülkenin toprağı tarafından çevrilmiş durumda. Biz köy halkı olarak şanlı bayrağımızı sınırın en hakim yerine diktik. Biz yılardır büyük bir aşkla sınır bekçiliği yapıyoruz yapamaya da devam edeceğiz çünkü sınır namustur. Her sabah kalktığımızda dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı gördüğümüzde içimiz ısınıyor. Uzun kış günlerimizde burada bizi mutlu eden ve ısıtan tek şey bayramınızdır." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ardahanlılar sınırda bayrak dalgalandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA