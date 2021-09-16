Ardahanlılar sınırda bayrak dalgalandırdı

Ardahan'ın Gürcistan sınırında bulunan Kenardere Köyünün gençleri hakim bir tepede 50 metrelik bayrak direği dikerek Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Köy Muhtarı Evren Aksu; "Köyümüz üç tarafı yabancı bir ülkenin toprağı tarafından çevrilmiş durumda. Biz köy halkı olarak şanlı bayrağımızı sınırın en hakim yerine diktik. Biz yılardır büyük bir aşkla sınır bekçiliği yapıyoruz yapamaya da devam edeceğiz çünkü sınır namustur. Her sabah kalktığımızda dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı gördüğümüzde içimiz ısınıyor. Uzun kış günlerimizde burada bizi mutlu eden ve ısıtan tek şey bayramınızdır." dedi.