Ays’ın hayali NASA’da çalışmak

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde bir yaşında iken geçirdiği mikrosefali konjenintal hastalığı sonucu hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden, doktorların 6 yıl ömür biçtiği Ays Kara 16 yaşına girdi. Okuma-yazma öğrenip, ayakları ile bilgisayar kullanabilen ve ilkokulu bitiren Ays, şimdi ise ortaokulu bitirip, fen lisesine girmek istiyor. Uzay mühendisi olup NASA
'da çalışmak isteyen Ays, "Uzayda yerçekimi yok, orada yerçekimi olmadığı için yürümek zorunda değilim" dedi. Bilgisayardan İngilizce
ve Kuran-ı Kerim öğrenen Ays, hayat öyküsünü de kitaplaştırıyor.