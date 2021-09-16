Ays'ın hayali, Uzay: "Çünkü orada yürümek zorunda değilim"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir yaşında iken geçirdiği mikrosefali konjenintal hastalığı sonucu hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden, doktorların 6 yıl ömür biçtiği Ays Kara 16 yaşına girdi. Okumu-yazma öğrenip, ayakları ile bilgisayar kullanabilen ve ilkokulu bitiren Ays, şimdi ise ortaokulu bitirip, Fen lisesine girmek istiyor.

Ardından da uzay mühendisi olup NASA'da çalışmak isteyen Ays, "Uzay da yer çekimi yok, orada yer çekimi olmadığı için yürümek zorunda değilim" dedi. 1 ay önce Youtube kanalı kuran ve videolar yükleyen Ays, şimdi de yine bilgisayar üzerinden İngilizce ve Kuranı Kerim öğreniyor. Ayrıca hayat öyküsünü de kitaplaştırıyor.

Anne Aynur Kara, "Okula gitmek en büyük hayaliydi. 3 yıllık bir mücadeleden sonra evde eğitim aldırmaya başladık. Ortaokulda müdürü ve öğretmenleri çok iyi karşıladı. Okula rahat girmesi için rampa bile yaptırdılar. Sınıftaki öğrencilerle hemen kaynaştı. 6 ve 7. sınıfı takdir ile geçti. Hastalıkla azimle mücadele ettik. Oğlum azimle hayata tutunmaya devam ediyor" dedi.

Baba Muammer Kaba ise "Oğlum, insanın ayak parmaklarını kullanarak da bazı şeyleri başarabileceğini herkese göstermek için youtube kanalı açtı. Abone sayısı 1 ay içinde 575 oldu. Hedefi 1 yıl içinde 10 bin" dedi.