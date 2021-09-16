Balık fiyatları, domatesten ucuz!

Müsilajın etkisiyle uzun zamandır balık almaktan kaçınan vatandaş, denizlerin temizlenmesi ve av yasağının kalkmasıyla birlikte, faydaları saymakla bitmeyecek olan balığa yeniden sofralarında yer açtı. Avlanma yasağının kalktığı ilk haftaya oranla balık fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Balıkhan esnafı Kemal Bineklioğlu, "Geçen haftaya göre balık fiyatlarında düşüş yaşandı. Hamsi 30 liradan 25 liraya, Palamut 50 liradan 20 liraya, İstavrit 30 liradan 25 liraya, Sardalya 30 liradan 25 liraya, Mezgit 30 liradan 25 liraya düştü" dedi.
DOMATESTEN UCUZ
Vatandaşın en çok tezgâhlara yeni gelen Palamut ile Hamsiyi tercih ettiğini belirten Bineklioğlu, "Balık denilince bizim insanımız ya Palamut ya da Hamsi tercih ediyor. Şuanda yasak yeni kalktığı için tezgâhta çeşit ve bolluk var. Balık fiyatları birçok gıdaya oranla daha ucuz diyebiliriz. Düşünün ki domates ile tek başına bir ana yemek yapamazsınız. Ancak balık ile yapabilirsiniz. Domatesin kilosu şu sıralar 10 lira civarında seyrediyor. Bu nedenle şu anda yenilecek en ucuz, sağlıklı ve lezzetli gıda balık diyebiliriz. Hatta domatesten daha ucuz bile diyebiliriz" şeklinde konuştu.
İzmit Balıkhan'da ki balık türleri ve fiyatları şu şekilde;
Hamsi kilo 25 lira
Palamut tane 20 lira
İstavrit kilo 25 lira
Sardalya kilo 25 lira
Mezgit kilo 25 lira
Tekir kilo 35 lira
Uskumru kilo 20 lira
Barbun kilo 65 lira
Kefal kilo 20 lira
Mercan kilo 30 Lira
Levrek tane 25 lira
Somon 120 lira
Karides kilo 60 lira