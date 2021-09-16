Balık fiyatları, domatesten ucuz!

Müsilajın etkisiyle uzun zamandır balık almaktan kaçınan vatandaş, denizlerin temizlenmesi ve av yasağının kalkmasıyla birlikte, faydaları saymakla bitmeyecek olan balığa yeniden sofralarında yer açtı. Avlanma yasağının kalktığı ilk haftaya oranla balık fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Balıkhan esnafı Kemal Bineklioğlu, "Geçen haftaya göre balık fiyatlarında düşüş yaşandı. Hamsi 30 liradan 25 liraya, Palamut 50 liradan 20 liraya, İstavrit 30 liradan 25 liraya, Sardalya 30 liradan 25 liraya, Mezgit 30 liradan 25 liraya düştü" dedi.

DOMATESTEN UCUZ

Vatandaşın en çok tezgâhlara yeni gelen Palamut ile Hamsiyi tercih ettiğini belirten Bineklioğlu, "Balık denilince bizim insanımız ya Palamut ya da Hamsi tercih ediyor. Şuanda yasak yeni kalktığı için tezgâhta çeşit ve bolluk var. Balık fiyatları birçok gıdaya oranla daha ucuz diyebiliriz. Düşünün ki domates ile tek başına bir ana yemek yapamazsınız. Ancak balık ile yapabilirsiniz. Domatesin kilosu şu sıralar 10 lira civarında seyrediyor. Bu nedenle şu anda yenilecek en ucuz, sağlıklı ve lezzetli gıda balık diyebiliriz. Hatta domatesten daha ucuz bile diyebiliriz" şeklinde konuştu.

İzmit Balıkhan'da ki balık türleri ve fiyatları şu şekilde;

Hamsi kilo 25 lira

Palamut tane 20 lira

İstavrit kilo 25 lira

Sardalya kilo 25 lira

Mezgit kilo 25 lira

Tekir kilo 35 lira

Uskumru kilo 20 lira

Barbun kilo 65 lira

Kefal kilo 20 lira

Mercan kilo 30 Lira

Levrek tane 25 lira

Somon 120 lira

Karides kilo 60 lira