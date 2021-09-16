Beşiktaş’ta vale terörü kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

SİLAHLA ATEŞ AÇIP SANDALYEYLE SALDIRDILAR

Silahlı saldırı anı ve yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, silahların ateşlemesiyle vatandaşlar başlarını eğip koşarak kaçıyor. Eli silahlı bir saldırgan ise bir kişiyi tabancayla ateş açarak yaralıyor. Otomobilin bagajını açan iki şahıs içerisinde silah alıyor ve uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şahıslar birbirlerine ateş açtıkları ve restoranlara sandalyeyle saldırdıkları görünüyor.