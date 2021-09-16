Beton santralden 15 milyon lira tasarruf yapıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 'üretken belediyecilik' anlayışıyla 2018 yılında hayata geçirdiği Mobil Beton Santrali'nde incelemelerde bulundu. Belediyenin tüm ihtiyacının santralden karşılandığını belirten Başkan Yücel, "3 yılda 100 bin metreküp üzerinde üretim yaptık ve toplamda 15 milyon Türk lirasının üzerinde tasarruf sağladık." dedi.

2018 yılında faaliyete geçen ve adeta hizmet akışının seyrini değiştiren Alanya Belediyesi Mobil Beton Santrali, eğitimden sağlığa ibadethanelerden engelli vatandaşlara kadar birçok alanda Alanya'ya hizmet veriyor. Başkan Yücel bugün tesisi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

90 METREKÜP/SAAT ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışmalarda kullanılmak üzere kurulan Alanya Belediyesi Mobil Beton Santrali, amacına uygun olarak beton malzemesini seri ve daha az maliyetle üretiyor. Üreten ve hizmetiyle alkış alan santral, 90 metreküp/saat üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.

4,5 MİLYON LİRA MALİYETLE KURULDU

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in hizmet ağı ve çeşitliliğini geliştirmek amacıyla 2018 yılında hayata geçirdiği Alanya Belediyesi Mobil Beton Santrali, yüzde 100 yerli üretimle transmikser, beton pompası, alt yapı ve üst yapı masrafları dahil 4,5 milyon Türk lirasına mal oldu.

KALİTE YÜKSELİRKEN BÜYÜK TASARRUF ELDE EDİLDİ

Yerli yazılım ve teknolojiye sahip olan santral, yüksek kaliteli beton üretimi ve ekonomik giderleri ile piyasa verilerine göre daha ucuza mal ederek büyük tasarruf elde ettiklerini belirten Başkan Yücel; "Alanya Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Mobil Beton Santrali'yle birlikte %40 daha hesaplı üretim sağlıyoruz. Bunun yanında yüksek kaliteli ve %100 yerli üretimimizle Alanya'mıza hizmet ediyoruz." dedi.

YÜCEL: "ÜRETİM VE KALİTEDE ÖZEL SEKTÖRLE BAŞA BAŞ HALE GELDİK"

2 adet mikserle yola çıkılan Mobil Beton Santrali'nin bugün 7 adet transmikser kamyon, 1 adet beton pompası, 13 kalifiye personelle hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Yücel; "Bugün üretken belediyecilik anlayışımızda temel alt yapı bütünlüğünü ve üst yapılarda kullanacağımız ham maddelerin birçoğunu kendi tesisimizde kaliteli bir şekilde üretiyoruz. 3 yıl önce 2 mikserle faaliyete geçirdiğimiz tesisimiz, bugün 7 mikser, 1 pompa ve 13 kalifiyeli personelle saatte 90 metreküplük günlük de yaklaşık 900 metreküplük hazır beton üretebilecek bir tesise dönüştük. Buradan da anlaşılacağı üzere bölgedeki en iyi özel sektörle başa baş hale gelmiş olduk." dedi.

"3'DE 1 ORANINDA KAR ELDE EDİYORUZ"

Öz kaynaklarla üretilen hazır betondan büyük tasarruf ettiklerini söyleyen Başkan Yücel; "Tesisimizde sağlanan tasarrufla neredeyse üretimimizin 3/1'lik oranında karımız oluyor. 3 yılda 100 bin metreküp üzerinde üretim yaptık. Bundan sağlanan tasarruf 15 milyon TL'nin üzerinde ve bunu da diğer hizmet ve yatırımlarımıza yansıtıyoruz. Ucuz maliyetle ürettiğimiz kaliteli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyor, onların konforlu, refah seviyesini ve yaşam standartlarını yükseltecek işlere imza atıyoruz." dedi.

"TESİSİMİZ YALNIZCA BELEDİYE'YE DEĞİL, ALANYA'MIZA HİZMET VERİYORUZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, daha az maliyetle daha kaliteli üretim yaparak hem tasarruf sağlanan hem de vatandaşa daha hızlı hizmet veren tesisin dört dörtlük hizmet verdiğini söyledi. Başkan Yücel; "Santralimizden gerçekleştirdiğimiz hazır beton üretimini yalnızca kurumumuzun ihtiyaçları için değil aynı zamanda eğitim, ibadethaneler, sağlık kuruluşları gibi kurumlardan gelen taleplere de kullanıyoruz. Tesisimiz bugün her okulun her hastane ve sağlık ocağının her cami ve dini tesisin ihtiyacına karşılık verebilecek kapasite ve kaliteye sahiptir. Alanya'mızın tüm ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamak için çalışıyoruz." dedi.