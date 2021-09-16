Beykoz Çayırı 55 bin metrekare büyütülecek

Yapılan işlemin Beykoz Çayırı'nın alanını genişletmek olduğunu belirten Aydın, "Beykoz Çayırı 38 bin metrekare. Proje alanı 116 bin metrekare. Yeni çayır ise 55 bin metrekare büyüyerek 93 bin metrekare olacak. Böyle hayırlı bir iş yapıyoruz. CHP'liler sosyal medyada 'çayırıma dokunma' diye kampanya yapıyorlar. Sevgili CHP'li arkadaşları Beykoz'da ağırlamak istiyorum. Mevcut durumu görün ve projeyi anlatalım. Nasıl 'çayırıma dokunma' deniliyor, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, çayırın üzerinde bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik bina ve işgallerin kaldırılacağını aktararak, alanın büyütüleceğini kaydetti. Alanın, Beykoz ve İstanbulluların olduğunu vurgulayan Aydın, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "38 bin metrekarelik alan 93 bin metrekareye çıkarılacak ve tamamı İstanbulluların. 'Hayır' deyip Beykoz'a hizmet yapılmasını istemeyebilirsiniz, o sizin takdiriniz. Fakat olmayanı nereden çıkarıyorsunuz? Çayırı 55 bin metrekare artırıyoruz, buna 'çayır elden gidiyor' deniliyor. El insaf. Bana sorabilirdiniz. Size gerçeği anlatırdım. Neden iftira atılıyor, genel merkezden buraya kadar geliyor bu."

'SALDIRILAR HİZMET ETME GAYRETİNDEN GERİ KOYAMAYACAK'

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: Beykoz Çayırı'mızla ilgili bir ton yalan söylendi. Milletimize güzellikler sunma derdindeyken ayağımıza çelme takılmasına alışığız. O yüzden yılmayacağız. Hem gayretle çalışmaya devam edeceğiz, hem de gerçekleri söylemekten geri durmayacağız. Buyurun gerçeklere. Çayırımızın mevcut alanı 38 bin metrekare. İşgaller kalkacak, Beykoz Çayırı Millet Bahçesi 116 bin metrekarelik bir alan olacak. Bu alanda çayırımız koruyup büyütülerek 93 bin metrekareye çıkacak. Yani çayır alanımız 55 bin metrekare artacak. Çayırımız tarihi günlerine dönecek, yeni anıların yuvası olacak. Ve hiçbir hadsiz ve hudutsuz saldırı bizi milletimize hizmet etme gayretinden geri koyamayacak."