Beykoz’da gece yarısı katliam gibi kaza! Vatandaşın iddiası ortalığı karıştırdı





OTOMOBİLDE BULUNAN İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından 34 MSD 58 plakalı otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan Hasan Yıldırım ve Sabiha Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan ve hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.