Bir kadın perdeledi, diğer kadın cüzdanı çaldı

Adana'da 18 yaşındaki Dilara Ç. ile 20 yaşındaki Aynur G., bir mağazaya alış veriş yapmak için giren 56 yaşındaki H.F.'ninn çantasındaki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürüldü. İş yerinin güvenlik kameralarına yakalanan zanlılar, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PERDELEME YAPTI

Olay, 14 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alış veriş yapmak için giyim mağazasına giren H.F. reyonları dolaşırken yanına çarşaflı Aynur G. yaklaştı. Zanlılardan Dilara Ç., iş yerinde bulunan diğer müşterilerin önünü perdeleme yapmak suretiyle kapatırken ortağı Aynur G., H.F.'nin çantasından içinde 225 lira para bulunan cüzdanını çaldı. 2 dolandırıcı kayıplara karışırken bu anlar iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Alış verişi biten H.F., ödeme yapmak için kasaya gittiği sırada cüzdanının olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin daha önce de yankesicilik suçundan kaydı olan Dilara Ç. ile Aynur G. olduğunu belirledi. Evlerinde gözaltına alınan 2 kadın sorgularında suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilara Ç. ile Aynur G., tutuklandı.