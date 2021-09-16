Bodrum sel sezonuna topyekün hazırlanıyor

BODRUM KABUSTAN KURTULACAK

Bir yıl içinde hayat geçirilecek olan projenin müjdesini AK Parti'li Demir, Bodrum'un hafızalara kazınan görüntüler kurtulacağını belirtti. Taşkınların 25 metre yüksekliğinde set çekileceğini ifade eden Demir, 'sel kapanı'yla ilgili şu bilgileri verdi, "Bodrum'u su taşkınlarından koruyoruz. Bodrum'umuzda özellikle kış aylarında sık sık yaşanan su taşkınlarını önlemek için 25 metre yüksekliğinde sel kapanı yapıyoruz. Sel kapanı sayesinde Bodrum ilçe merkezimiz yıllardır hafızalara kazınan görüntülerden kurtulacak. Projemizi yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Başta Bodrum olmak üzere bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.