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Giriş Tarihi: 16.9.2021 23:09 Son Güncelleme: 16.9.2021 23:38

Çanakkale’de vahşet! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

İHA
Çanakkale’de vahşet! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesinin başına keserle vurarak öldürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İki katlı evin üstünde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kamil Güler'in (35) annesi Nermin Güler'in (66) başına keserle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Eşini arayan Recep Güler (68) telefona cevap alamayınca şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri kapının açık olduğunu ve kanlar içerisinde yerde yatan Nermin Güler'i gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde yaşamanı yitirdiği belirledi. Kamil Güler, yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alınırken, anne Güler'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Çanakkale’de vahşet! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü
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