Coğrafi işaretli Anzer balı, piyasada bulunan sahte ballara karşı uyarıldı

Coğrafi işaret ile tescillenen Anzer balının, yurt içi ve yurtdışına satışı da yapılıyor. Geçtiğimiz iki yılda fiyatı değişmeyen Anzer balı, bu yıl hava koşullarının kötü gitmesi ve ekonomik durumdan dolayı bal üreticilerinin zorluk çekmesi sebebiyle fiyatında artış yapıldı. Anzer balının fiyatı bin liradan bin 200 liraya çıkarıldı. Anzer Bal kooperatif başkanı piyasada oldukça sahte bal olduğunun altını çizerek, balların kooperatiflerden alınması çağrısında bulundu.

Çiçekli Köyü Muhtarı Yakup Yılmaz "Biz sağımı yaptığımız ballardan numune alınarak Ankara'da tahlil için İl Tarım Müdürlüğümüz vasıtasıyla gönderdik. Bu yıl 2.5 tona yakın bir Anzer Balı üretildiği tahmin ediyoruz. Tahlilden gelecek sonuçlar sonrasında satışımız yapılacak" dedi.

ANZER BALINI KOOPERATİFLERDEN, ARICILARDAN ALIN

Anzer balının çok eski tarihlere dayandığını belirten Çiçekli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ensar Yılmaz ise "Anzer Balımız yüzlerce endemik çiçekten elde edilir. Rize'nin coğrafi işaret alan 7'nci ürünüdür. Arıcılar Haziran ayında Anzer´e çıkar Ağustosta Bal sağımı yapar. Rize Valiliğimizin desteği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. Anzer Vadisine konulan yaklaşık 3 bin kovanda ortalama 2,5 ton bal elde ediliyor. Balımız değerli ve pahalı olduğu için piyasada sahte Anzer Ballarının satıldığını duyuyoruz. Bunun engellenmesi lazım. Anzer Balımız etiketli ve tahlili vaziyette 1 kilogram, 500 gram ve 250 gram olarak satışa sunulmaktadır. Hakiki Anzer Balı isteyenler ya kooperatiflerimizden, ya da tanıdığı Anzerli Arıcılardan alınsın" ifadelerini kullandı.

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA /SABAH