Dairesini çöp eve çevirdi! Apartman sakinlerini isyan ettirdi



"TEDAVİ EDİLSİN"

Gelen kötü kokudan bile vazgeçtiklerini ifade eden Türker, " Biz korkuyoruz, ya kendine ya apartmandan birine zarar verecek diye korkuyoruz. Bir yangın çıksa ne olacak, birimizi bıçaklasa ne olacak. Öldüğümüzle kalırız. Devletimiz bu kadına yardımcı olsun, tedavisini olsun. Biz bunu istiyoruz. Onun kötülüğünü istemiyoruz ne de kendimizin" diye konuştu.