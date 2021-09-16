Değirmendere şehitleri anıldı

Kozluk'taki Değirmendere Köprüsü'nde 15 Eylül 1992'de, PKK'lı teröristlerce minibüse düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Razzo Demir, Cuma Demir, Hasan Demir, Nazmi Çelik, Halit Güldü ile siviller Cemal Demir, Ceyhan Karataş, Emin Yurdakul, Ahmet Durmaz, şehit edilişlerinin 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Saldırının düzenlendiği Değirmendere Köprüsü'nde yapılan anma programına Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, İlçe Emniyet Müdürü Cumali Topaş, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Turgay Şengül, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Değirmendere Köprüsü'nde terör örgütü PKK aleyhine slogan atan katılımcılar daha sonra şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyündeki mezarlıkta mevlit okuyup dua etti. Programda konuşan Kaymakam Göngör, "Bu elim dolu hadise eli kanlı terör örgütünün kalleş yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir fakat bu tür saldırılar, devletimizin ve milletimizin inayetiyle akamete uğratıldığı gibi hiçbir zaman da emeline ulaşmayacaktır. Değirmendere köprüsünde şehit düşen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; gazilerimize ise sağlık ve afiyet dolu bir hayat diliyorum" dedi.