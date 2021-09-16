Dünya Alzheimer gününde ürküten rakamlar

Dünya Alzheimer günü kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği olarak bunama hastalığı olan Alzheimer'in zararları özellikle Alzheimer tedavisi ile ilgili son gelişmeleri ve önemli yenilikleri konuşmak üzere hekimler ve hasta yakınları bir araya geliyor. 20 Eylül Pazartesi günü Şişlideki Türkiye Alzheimer Derneği Şişli Gündüz Yaşamevi binasında yapılacak toplantıda "Dünya Alzheimer Günü" için özellikle Alzheimer tedavisi ile ilgili son gelişmeleri ve önemli yenilikleri konuşulacak.



Türkiye Alzheimer Derneği olarak Alzheimer hastalığının yıkıcı etkilerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla farkındalık çalışmalarımıza devam ettiklerini belirterek, "Dünyada 47 milyon bunama hastası var. Bu rakamın 2030'da 76 milyona, 2050'de ise 135.5 milyona ulaşması bekleniyor. Beyin hücrelerinin zamanla yitirilmesinden kaynaklanan Alzheimer, her 3 saniyede 2 kişinin hayatını derinden etkiliyor."Dünya Alzheimer Günü" için özellikle Alzheimer tedavisi ile ilgili son gelişmeleri ve önemli yenilikleri konuşmak üzere hekimlerimiz ve hasta yakınlarımızla bir araya geliyoruz" dediler.