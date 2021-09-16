Dünya rekortmeni çöp topladı

Guinness Dünya Rekortmeni ekolojik atlet, deniz kızı Merle Liivand, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Birimi iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi seminere katıldı. Merle Liivand, çevre kirliliğine dikkat çekmek için halk plajında temizlik çalışması da yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, "Guiness Dünya Rekortmeni Merle Liivand'ı projemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk" dedi.





ÇÖP TOPLADI

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Erdağ'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerin ardından Merle Liivand, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı'na bağlı Spor Bilimleri Öğrenci Kulübü üyelerinin Alagadi Halk Plajı'nda düzenlediği farkındalık atölyesine de katılarak temizlik çalışması da gerçekleştirdi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için Alagadi Halk Plajında atık çöpleri toplayan Guinness Dünya Rekortmeni Merle Liivand farkındalık oluşturdu.

MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz'da ise doğayı ve canlılarını korumak için yapılan sosyal sorumluluk projesinde iş birliği yaptıkları Spor Bilimleri Fakültesi'ne teşekkür ederek, Farkındalık Atölyesi projesini Guinness Dünya Rekortmeni Merle Liivand'ın katılımı ile gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.