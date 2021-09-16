Eğlence dönüşü TIR’a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Antalya'da eğlenceden evlerine dönüş yapan arkadaş gurubunun bulunduğu kamyonet, bir TIR'a arkadan çarptı. Araçtan fırlayan 21 yaşındaki Yapı Denetim Mühendisliği öğrencisi Şadi Can hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan sürücü Mert A. ve Şakir A. ise yaralandı. Kaza gece saat 02:00 sularında Antalya – Alanya D-400 karayolu Boztepe Kavşağı'nda meydana geldi. Gece Konyaaltı ilçesinden eğlence mekanındaki konserden çıkan 3 kişilik arkadaş gurubu Serik ilçesi Abdurahmanlar Mahallesi'ndeki evlerine dönüşe geçtiler.

AŞIRI SÜRAT

Mert A'nın kullandığı kamyonet Boztepe Kavşağında aşırı sürat nedeniyle seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Hurda haline dönen kamyonetin arkasında oturan ve askere gitme hazırlığı yapan mühendislik fakültesi öğrencisi Şadi Can araçtan fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şadi can yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. Kazada yaralı kurtulan sürücü Mert A ve Şakir A'nın ise salık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan meydana gelen korkunç kazanın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan 3 gencin gece eğlence mekanından çıktıktan sonra araç ile aşır sürat yaptığı iddia edildi. Kazada hayatın kaybeden Şadi Can'ın askere gitmek için üniversitedeki kaydının dondurduğu öğrenildi. Şadi Can'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Serik ilçesi Abdurahmanlar Mahalle mezarlığından yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arsında toprağa verildi.

Kaza kurbanı gencin sıkı bir Antalyaspor taraftarı olduğu öğrenildi.