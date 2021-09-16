Ertuğrul Fırkateyni Tekirdağ’da Anıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

RUHLARI ŞAD OLSUN

Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili bir mesaj yayınlayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; ''1887'de Avrupa seyahatine çıkan Prens Komatsu Akihito İstanbul'u da ziyaret ederek Sultan Abdülhamid'le görüşmesinde ve Japon İmparatoru Meiji'nin gönderdiği Krizantem Nişanı'nı takdim etmesi üzerine, Osmanlı yönetimi, hem bu seyahate karşılık vermek, hem de iki ülke ilişkilerini üst düzeye çıkarmak için Ertuğrul Gemisi'ni Japonya'ya göndermeye karar vermişti. Japonya'daki görevi tamamladıktan sonra dönüş yolculuğunda Ertuğrul Gemisi fırtınaya mukavemet edemeyerek 16 Eylül 1890'da Kushimoto kenti açıklarında kayalara çarparak batmıştır. Heyet Başkanı Mirliva Osman Paşa da dahil olmak üzere 527 asker ve mürettebat şehit olmuştur. 69 mürettebatı ise Japon fener işçileri ve köylüler kurtarmıştır. Japonlar, Ertuğrul kazazedelerine yakın ilgi göstererek tedavi etmişler, hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatorunun talimatıyla Hiei ve Kongō isimli iki askeri gemi ile İstanbul'a gönderilmiştir. Yaşanan bu trajik kaza sonrasında Osmanlı Devleti ve Japonya İmparatorluğu arasında daha yakın ilişkiler kurulmuş ve Türk-Japon dostluğunun temeli atılmıştır. Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit'in verdiği görevi yerine getirirken şehit olan başta Mirliva Osman Paşa'yı, Tekirdağ'lı Gemi Kaptanı Yarbay Ali Bey'i, 527 mürettebat ve askerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.'' İfadelerini kullandı.

Tören, açılan resim sergisi ile son buldu.